Чавес-младший проиграл 46-летнему экс-чемпиону UFC в бою по правилам бокса

35-летний мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (52-6-1, 34 КО) провел свой 59-й бой, в котором потерпел шестое поражение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником стал 46-летний ветеран ММА, экс-чемпион UFC в среднем весе бразилец Андерсон Силва (2-1, 1 КО), который в профи дрался всего два раза в 2005 году.

Чавес отличился еще на взвешивании, когда не уложился в оговоренные контрактом 182 фунта (82,5 килограмма). Показав на весах на один килограмм больше (184,4 фунта) он заявил, что готовился драться в 185-ти фунтах. Якобы думал, что поединок пройдет в весе, в котором Силва выступал в UFC. Бразильский боец согласился драться с перевесом у соперника, но за это получит от мексиканца сто тысяч долларов в качестве компенсации.

Сам поединок состоялся в Гвадалахаре (Мексика). Чавес, как и в последних своих боях, не впечатлял. В итоге после восьми раундов судьи раздельным решением отдали победу Силве.

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