Чемпион мира в весе Елеусинова решением победил претендента в главном бою вечера

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс
(27-0, 21 КО) успешно провел защиту поясов в бою против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии
(36-3, 21 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Поединок, ставший главным событием вечера в Далласе (штат Техас, США), продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Спенсу (116-112, 116-112 и 117-111).
Первые два раунда соперники нащупывали друг друга. В них Гарсия более чем успешно действовал вторым номером. А вот в последующих раундах предпочтительнее выглядел Спенс, у которого проходили хорошие комбинации. Но Гарсия достаточно стойко переносил акцентированные удары, хотя сам несколько раз прилично приложился по сопернику.
На удивление, девятый и десятый раунды Спенс провел пассивно. В заключительном, 12-м раунде Эррол вроде бы включился, но Гарсия не дал себя загнать в угол и этим самым не позволил оппоненту выиграть досрочно.
В целом Гарсия выглядел в этом поединке очень достойно, тогда как Спенс второй отрезок встречи провел не так ярко, как первый.
Напомним, что в полусреднем весе выступает казахстанец Данияр Елеусинов
(10-0, 6 КО), который недавно завоевал
свой первый титул в карьере - пояс IBF Intercontinental.
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