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Названы потенциальные соперники "Канело" после ухода с платформы Головкина

Теперь, скорее всего, мексиканец пойдет другим путем.

Названы потенциальные соперники "Канело" после ухода с платформы Головкина
Сауль Альварес. Фото: Vesti.kz.Турар Казангапов©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Тренер и менеджер мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо не исключает, что его подопечный выйдет в ринг против американцев Эррола Спенса (26-0, 21 КО) и Джермалла Чарло (31-0, 22 КО), передает vRinge.com со ссылкой на Little Giant Boxing.

При этом специалист считает, что мексиканскому боксеру придется потрудиться, чтобы сделать лимит среднего веса (до 72,6 килограмма), ведь Чарло является действующим чемпионом в этой категории. А Спенс вообще пока выступает в полусреднем дивизионе (до 66,7 килограмма).

"Спенс против "Канело" - это было бы интересно. Единственная проблема - весовая категория. "Канело" сейчас выступает в 76,2 килограмма, а Спенсу придётся подниматься в весе. Но этот бой реален. Просто к нему нужно двигаться: Спенсу - подниматься в 72,6 килограмма, а "Канело" спускаться туда. Прямо сейчас мы не сможем сделать лимит среднего веса, все-таки прошел уже почти год с тех пор, как "Канело" выходил в ринг. Нам нужно работать в направлении этого веса.

"Канело" против Джермалла - тоже хороший бой. Нам просто нужно продолжать работать в зале, решить проблемы и двигаться дальше. Чарло сказал, что нокаутирует "Канело"? Ну, перед тем, как боксеры окажутся в одном ринге, много чего говорится. К примеру, Ломаченко - Лопес. Теофимо обещал нокаутировать Ломаченко, но не сделал этого. Ломаченко говорил, что побьет Теофимо, но не сделал этого. Привел такой пример, потому что это был элитный бой. Говорить можно что угодно, но в ринге - там совсем другая история", - сказал Рейносо.

Напомним, третий бой Альвареса с Геннадием Головкиным оказался под вопросом, так как накануне стало известно, что мексиканец ушел со стриминговой платформы DAZN, с которой у них обоих был заключен контракт. Кроме того, "Канело" прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy Promotions.

Названа новая дата боя Головкина с Шереметой за титул IBF

 

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Метки:
Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Чарло Джермалл Профессиональный бокс Головкин Геннадий Спенс Эррол

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