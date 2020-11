Названа новая дата боя Головкина с Шереметой за титул IBF

Авторитетный инсайдер Майк Коппинджер назвал новую дату боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина против поляка Камила Шереметы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его информации, он планируется на 18 или 19 декабря и пройдет в США, а транслироваться будет на DAZN. При этом Коппинджер отмечает, что затем весной Головкин может рассчитывать на значимые бои.

"Источники: Титульная защита Геннадия Головкина в бою против Камила Шереметы намечена на 18 или 19 декабря в США на DAZN. Как только стриминговый сервис наконец-то разберется с этим для GGG, он сможет рассчитывать на значимые бои весной 2021 года", - написал Коппинджер в твиттере.

Sources: Gennadiy Golovkin’s title defense against Kamil Szeremeta is being targeted for Dec. 18 or Dec. 19 in the U.S. on DAZN. Once the streaming service finally sorts this out for GGG, he can look to marquee fights in the spring of 2021