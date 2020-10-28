"Идет по пути Головкина". Спарринг-партнер Елеусинова высказался о перспективах и шансах в бою с экс-чемпионом мира

Казахстанец Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) подходит к поединку с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО) в превосходной физической форме. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил его спарринг-партнер пуэрториканец Патрик Кора (10-0, 7 КО). Также он назвал фаворита в предстоящем бою олимпийского чемпиона из Казахстана за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.
"Данияр Елеусинов в прекрасной физической форме. У него феноменальная скорость и техника. Это очень важный опыт для меня. Мы провели несколько полноценных спаррингов. Я могу сказать, что Индонго ждет серьезная проблема.
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