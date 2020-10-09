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После Головкина в Казахстане долго не будет топ-боксеров - Стангрит

Названа основная комбинация для становления суперзвезды.

После Головкина в Казахстане долго не будет топ-боксеров - Стангрит
Геннадий Головкин. Фото: Larrymz©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Основатель проекта Fight Space Григорий Стангрит разделил ощущение того, что после Геннадия Головкина в Казахстане долгое время не будет топ-боксера. В специальной конференции Vesti.kz он назвал основную комбинацию для становления суперзвезды.

"У меня есть такое ощущение, что после Головкина еще долгое время не будет топов. В Головкине переплетаются несколько важных качеств: талант, характер и харизма. Это довольно редкая комбинация.

Например, есть филиппинцы Мэнни Пакьяо и Нонито Донейр. Нонито очень талантлив, есть характер, но нет такой харизмы, как у Пакьяо. Более того, Нонито вырос в США, в детстве дружил с Андре Уордом, вместе с которым они ездили на тренировки.

Пакьяо же рос в беднейшем районе Филиппин. Но Пакьяо стал легендой и суперзвездой с сумасшедшими гонорарами, а Донейр хоть и безусловно стал звездой, но с Пакьяо его даже не сравнить. Даже при том, что у Нонито было больше инструментов и возможностей в начале пути", - сказал Стангрит.

Добавим, что также в конференции вы можете ознакомиться со всеми ответами Стангрита на вопросы наших читателей. Например, о связи Григория с Казахстаном и его выступлениях в онлайн-автогонках.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Пакьяо Мэнни Казахстан Головкин Геннадий

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