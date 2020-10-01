Бой с чемпионом из США. Кто стал соперником супертяжа из Казахстана для титульного поединка

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) будет защищать титул IBO Inter-Continental в тяжелом весе в поединке со Стивом Вукошей (12-1, 4 КО) из США, передает корреспондент Vesti.kz.
Десятираундовый поединок пройдет в Дюссельдорфе 17 октября и станет первой официальной защитой пояса для казахстанца. Что касается американца, то он выигрывал в своей профессиональной карьере два вакантных титула - USA New England и WBC United States (USNBC).
Все свои бои Вукоша провел в США: карьера его началась в 2001-2002 годах, после чего был большой перерыв. Вернулся тяжеловес в ринг тремя боями в период 2014-2015 годов, а продолжил боксировать только в 2019-м. В августе прошлого года он провел свой последний бой, когда по очкам победил соотечественника Джо Касумано
(18-3, 16 КО).
Вукоша стал третьим потенциальным соперником для Кособуцкого. Ранее казахстанец называл
оппонентом другого американца - Джеймса МакКензи Моррисона (17-0-2, 15 КО). По его мнению
, оставалось только заключить контракт, но в итоге ему подобрали другую оппозицию.
Видео нокаута, или как казахстанский супертяж выиграл 13-й подряд бой в профи
Добавим, что именно в Германии 31-летний казахстанец Кособуцкий выиграл титул от IBO, когда нокаутировал Агрона Смакичи
(15-1, 13 КО). В 2020 году супертяжеловес победил
досрочно еще в двух встречах. Вторым поясом в бою с Вукошем должен стать европейский титул от IBF.
Казахстанскому супертяжу на бой за два пояса подобрали соперника из США с 15 нокаутами
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне