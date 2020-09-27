Чарло рассказал, почему не смог нокаутировать Деревянченко

Чемпион WBC в среднем весе до 72,6 килограмма американец Джермалл Чарло
(31-0, 22 KO) поделился своими эмоциями после успешной защиты в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко
(13-3, 10 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz
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"Я не хочу сказать, что это был легкий бой. Не бывает легкой борьбы. В этом бою все могло измениться в любую сторону. Но мы придерживались своего плана на бой и реализовали его. Благодаря своему джебу я диктовал ему свои условия на ринге, и мы одержали победу. Я хотел нокаутировать его, но нельзя вырубить каждого бойца. Он выжил, тактически выжил. Мы закончили бой на пятерку, понимаете?" - сказал Чарло.
Отметим, что поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали
победу Чарло - 116-112, 117-111 и 118-110.
Видео полного боя, или как Чарло защитил титул в весе Головкина от посягательств Деревянченко
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