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Деревянченко проиграл бой за титул чемпиона WBC в весе Головкина

Поединок прошел всю дистанцию.

Деревянченко проиграл бой за титул чемпиона WBC в весе Головкина
Фото: Amanda Westcott/SHOWTIME
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) чемпион WBC в среднем весе до 72,6 килограмма американец Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) защитил титул в поединке с украинским претендентом Сергеем Деревянченко (13-3, 10 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Чарло - 116-112, 117-111 и 118-110.

Надо сказать, что на исходе поединка сказался более высокий класс Чарло. Американец, в общем-то, уверенно контролировал его ход, расстреливая украинца с разных дистанций. Несмотря на это, нужно отдать должное Деревянченко, которому временами удавалось выровнять ситуацию на ринге. И все-таки было очевидно, что этот поединок ему не по силам выиграть.

Отметим, что до этого Деревянченко в октябре 2019 года также судейским решением уступил казахстанцу Геннадию Головкину, который стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

Чарло в декабре 2019-го взял верх над ирландцем Деннисом Хоганом, тем самым отстояв свой чемпионский пояс.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Деревянченко Сергей Чарло Джермалл WBC

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