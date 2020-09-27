Деревянченко проиграл бой за титул чемпиона WBC в весе Головкина

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) чемпион WBC в среднем весе до 72,6 килограмма американец Джермалл Чарло
(31-0, 22 KO) защитил титул в поединке с украинским претендентом Сергеем Деревянченко
(13-3, 10 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Чарло - 116-112, 117-111 и 118-110.
Надо сказать, что на исходе поединка сказался более высокий класс Чарло. Американец, в общем-то, уверенно контролировал его ход, расстреливая украинца с разных дистанций. Несмотря на это, нужно отдать должное Деревянченко, которому временами удавалось выровнять ситуацию на ринге. И все-таки было очевидно, что этот поединок ему не по силам выиграть.
Отметим, что до этого Деревянченко в октябре 2019 года также судейским решением уступил
казахстанцу Геннадию Головкину
, который стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.
Чарло в декабре 2019-го взял верх над ирландцем Деннисом Хоганом, тем самым отстояв свой чемпионский пояс.
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