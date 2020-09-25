Деревянченко и Чарло прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона WBC в весе Головкина

В ночь на 27 сентября в Анкасвилле (США) состоится вечер бокса, в рамках которого американский чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло
(30-0, 22 КО) встретится с украинским претендентом Сергеем Деревянченко
(13-2, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Накануне боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания: американец на весах показал - 72,25 килограмма, украинец - 72,34.
Деревянченко в последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года. Тогда он судейским решением уступил
казахстанцу Геннадию Головкину
, который стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.
Чарло крайний поединок провел в декабре 2019-го, одержав досрочную победу над ирландцем Деннисом Хоганом, тем самым защитив свой титул.
Предстоящий бой покажут
в прямом эфире в Казахстане.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне