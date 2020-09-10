"DAZN разочаровал" Де Ла Хой отреагировал на иск от "Канело" и сделал заявление о трилогии с Головкиным

Промоутер Оскар Де Ла Хойя
(Golden Boy Promotions) разочарован происходящим - конфликт между ним, его бойцом мексиканцем Саулем Альваресом
(53-1-2, 36 КО) и стримингом DAZN
зашел слишком далеко. Об этом сообщает vRINGe.com
.
Все закончилось иском
от "Канело" - требует выплатить ему оставшиеся 280 миллионов долларов США (в октябре 2018 года подписал со стримингом контракт на сумму 365 миллионов долларов США).
Камнем преткновения в спорах между сторонами стало желание стриминга существенно сократить финансовые расходы из-за пандемии. В DAZN нашли лазейку в контракте: обвиняют Golden Boy и Альвареса в том, что они не выполнили взятые на себя обязанности - "Канело" обязан ежегодно проводить по два боя, в том числе один из них против оппонента "премиум" уровня.
Мнение Де Ла Хойи: "Я так считаю. "Канело" готов драться с кем угодно. И он доказал это уже не единожды. Он готов драться с Билли Джо Сондерсом. Он готов драться с Каллумом Смитом. Но позиция DAZN меня сильно разочаровала. Они взяли на себя обязательства перед "Канело" и его болельщиками. Также меня разочаровывает позиция стриминга по подписанному ранее контракту. Сильно разочаровывает. Мы готовы провести бой против бойцов топ-уровня, против элитных бойцов Смита и Сондерса. Но DAZN не собирается выполнять контрактные обязательства. Вот в чем главное разочарование. Они не следуют контракту, который сами же предложили и подписали".
По слухам, боссы DAZN предлагают за бой против Смита или Сондерса половину того, что прописано в договоре (35-40 миллионов долларов за поединок). Якобы Альварес и сам готов к финансовым уступкам, но не настолько масштабным. Еще одна существенная проблема - отсутствие болельщиков на трибунах из-за пандемии - организаторы боя не могут рассчитывать на выручку от реализации входных билетов, что в случае Альвареса значит финансовую потерю в сумме от десяти до 20 миллионов долларов.
"Надеюсь, скоро вся эта ситуация с пандемией закончится, все нормализуется, - говорит Де Ла Хойя. - И мы сможем вновь рассчитывать на сумму от продажи входных билетов. Мы это понимаем. Но вопрос с DAZN и их нежеланием выполнять контрактные обязательства все равно остается важнейшим вопросом. Как можно не считать Сондерса и Смита бойцами"премиум" уровня? Разве что в том случае, если вы сумасшедший или же ничего не понимаете в боксе. Или же не интересовались боксом в последние 35 лет. Предлагаю просто следовать пунктам контракта. Предлагаю провести три боя: против Сондерса, Смита и Геннадия Головкина
. В каком порядке? Для нас это не имеет никакого значения. Давайте так и сделаем. Ну же, DAZN, чего вы ждете".
Не секрет, что боссы стриминга подписали Альвареса и Головкина с целью всенепременно устроить им третью очную схватку. Комментирует Де Ла Хойя: "Ну так мы и собирались устроить этот бой в сентябре 2020 года, но все смешалось из-за пандемии. "Канело" всегда хотел драться с лучшими из лучших. Он всегда следовал этому правилу, ведь уважает своих болельщиков. Он именно так и делает, ведь претендует на величие. В чем еще разочарование? В том, что у нас в компании более 80 бойцов. В том числе несколько чемпионов мира. И из-за нашей ссоры они не могут драться. Но самое главное это то, что болельщики уже соскучились. Они хотят увидеть поскорее в ринге "Канело", ведь именно он является самой большой звездой бокса. А люди из DAZN пока что этому препятствуют. Я же просто хочу делать лучшие из возможных боев".
"Я не хочу решать наши споры в суде, - не скрывает промоутер. - Нормально же общались... Нормально же сотрудничали - всё было просто великолепно. Мы просто хотим, чтобы нам вновь дали возможность делать бои. Все ради болельщиков".
По данным BoxingScene, в DAZN пока что отказываются от комментариев.
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