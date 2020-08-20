DAZN заблокировал бой "Канело" с соперником от WBC и согласился заплатить 40 миллионов за трилогию с Головкиным

Боссы стримингового сервиса DAZN не заинтересованы в том, чтобы утвердить турка Авни Йылдырыма
(21-2, 12 КО) в оппоненты суперзвезде из Мексики Саулю "Канело" Альваресу
(35-1-2, 36 КО), с которым тот должен были разыграть вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе, сообщает vRINGe.com
со ссылкой на Boxingscene.com.
Источник утверждает, что речь уже не идет о дате 12 сентября. Промоутерам мексиканца Golden Boy предстоят непростые переговоры с DAZN - нужно утвердить оппонента, дату боя и размер гонораров. Проблема прежде всего в финансовых условиях соглашения между Альваресом и стримингом - боец заработал около 40 миллионов долларов США за бои против Дэниэла Джейкобса
и Сергея Ковалева
, но из-за пандемии боссы DAZN хотят существенно пересмотреть финансовые расходы.
Исполнительный председатель DAZN Group Джон Скиппер якобы готов выплатить мексиканцу 40 миллионов долларов США, но только лишь за оппонента топ-уровня - организаторы заинтересованы в третьем противостоянии "Канело" с казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО). 40 миллионов долларов стриминговый сервис был не готов выплатить даже за бой мексиканца с чемпионом WBA Super во втором среднем весе британцем Каллумом Смитом
(27-0, 19 КО), хотя его кандидатуру они и согласовали.
По данным инсайдера Майка Коппинджера (The Athletic), боссы DAZN не хотели портить отношения со своей звездой и были готовы дать добро на бой Альвареса с Йылдырымом, если бы мексиканец согласился уменьшить свои финансовые аппетиты на 50 процентов. Не исключено, что "торги" продолжатся.
Ранее титулом WBC во втором среднем весе владел американец Давид Бенавидес
(23-0, 20 КО), но он потерял
его 14 августа. Перед боем с колумбийцем Ромером Ангуло
(26-2, 22 КО) Бенавидес не смог сделать вес, хотя в итоге победил
нокаутом.
В феврале 2019 года Йылдырым уже имел шанс завоевать титул WBC, но проиграл
решением американцу Энтони Дирреллу
(33-2-1, 24 КО). Бой остановили в десятом раунде из-за травмы Диррелла, который затем уступил
пояс Бенавидесу нокаутом.
Следующий бой Альвареса может пройти 12 сентября. Его команда, несмотря на проблемы с DAZN, не объявляла об отказе от этой даты.
За карьеру мексиканец выигрывал титулы чемпиона мира в четырех весах, но поясом WBC владел только в среднем дивизионе.
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