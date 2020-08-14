Бывший спарринг-партнер Головкина снова лишен титула чемпиона мира без боя

Американец Давид Бенавидес
(22-0, 19 КО) лишен титула чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC, сообщает CBS Sports
.
Перед боем с колумбийцем Роамером Ангуло
(26-1, 22 КО) Бенавидес провалил взвешивание. Его результат составил 170,8 фунта (77,473 килограмма) при допустимых 168 (76,203 килограмма).
Поединок 23-летнего Бенавидеса и 36-летнего Ангуло не будет отменен и возглавит вечер бокса на арене Mohegan Sun в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Титул будет стоять на кону только для Ангуло.
"Я сильно разочарован. Впервые провалил взвешивание, но у меня все еще есть дело, которое я должен выполнить завтра. Я теряю титул, но иду за победой. В случившемся виноват только я сам", - сказал Бенавидес.
Впервые титулом WBC Бенавидес владел с сентября 2017 по октябрь 2018 года, но лишился
его после сдачи положительной допинг-пробы со следами кокаина. Вернул себе пояс американец в сентябре 2019 года после досрочной победы
над соотечественником Энтони Дирреллом
(33-2-1, 24 КО).
В 2017 году Бенавидес был спарринг-партнером
казахстанца Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО), которому помогал готовиться к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом
(35-3, 29 КО). Тот поединок GGG выиграл единогласным решением судей, впервые в карьере проведя в ринге полные 12 раундов.
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