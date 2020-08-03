Непобежденный казахстанский супертяж прошел взвешивание и битву взглядов перед боем

Непобежденный казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий
(13-0, 12 КО) и поляк Камил Соколовски
(9-17-2, 3 КО) прошли взвешивание и провели битву взглядов перед боем, передает корреспондент Vesti.kz
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Поединок по правилам десяти раундов состоится ночь с 4 на 5 августа в Минске. Всего в вечере бокса в столице Беларуси запланировано пять боев, а шоу в прямом эфире в Казахстане покажет
телеканал "Хабар" - трансляция начнется в 00:30 по времени Нур-Султана.
Для 31-летнего Кособуцкого предстоящий поединок станет девятым в Беларуси и восьмым - в Минске. Казахстанец, дебютировавший в профи в сентябре 2017 года, также дважды выступал в России, а по разу - в Германии и ОАЭ.
34-летний Соколовски впервые в карьере проведет бой за пределами Великобритании, где проживает постоянно. В профи он дебютировал в 2014 году.
В своих последних боях 6 марта Кособуцкий нокаутировал
ганца Абрахама Табулу
(17-4-1, 14 КО), а Соколовски на следующий день решением победил британца Эрика Мачина
(4-1-1, 3 КО), нанеся ему первое поражение в карьере.
Отметим, что Кособуцкий во второй раз подерется по правилам 10 раундов, а Соколовски никогда не выступал в этом формате - его максимумом были восьмираундовые поединки.
Ранее Кособуцкий оценил
навыки Соколовски и рассказал
о мерах безопасности перед боем, а на "Хабаре" раскрыли
подробности трансляции.
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