25-летний боксер умер от полученных травм во время боя

Скончался 25-летний проспект суперлегкого веса колумбиец Луис Куиньонес (10-1, 6 КО), который 24 сентября потерпел дебютное поражение в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В тот день в Барранкилье он проводил поединок против 21-летнего венесуэльца Хосе Муньоса (9-0, 7 КО), которому проиграл нокаутом в восьмом раунде. С ринга его унесли на носилках, а уже в больнице он был введен в состояние искусственной комы и прооперирован.

Ранее у боксера была диагностирована смерть мозга, спасти его не удалось.

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