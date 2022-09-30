У 25-летнего боксера диагностирована смерть мозга после поражения нокаутом

Стало известно о текущем состоянии 25-летнего колумбийского боксера Луиса Куиньонеса (10-1, 6 КО). 24 сентября в поединке против 21-летнего венесуэльца Хосе Муньоса (9-0, 7 КО) он потерпел первое поражение на профи-ринге, причем нокаутом в последнем, восьмом раунде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует vRINGe.com, сразу же после боя его доставили в госпиталь, ввели в состояние искусственной комы, провели операцию, но прогнозы были крайне неутешительными.

При этом Федерация бокса Колумбии поспешила с новостью о смерти Куиньонеса.

Больница Clínica General del Norte в Барракилье (Колумбия), в которую привезли Луиса после боя, заявляет, что "спортсмен все еще борется за свою жизнь". Специалисты уточнили, что у Куиньонеса "диагностирована смерть мозга", "но он еще не умер", "надеемся на чудо", "приносим извинения его семье".

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!