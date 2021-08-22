19-летний казахстанский боксер провел восьмой бой за год в профи и выиграл нокаутом

19-летний казахстанский боксер Нурслан Сабиров провел восьмой бой за год в профи и выиграл нокаутом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Сабирова был другой казахстанский боксер Рахат Махамбетсайлов, а поединок завершился во втором раунде. Причем сначала Нурслан отправил Рахата в нокдаун, а затем досрочно завершил бой.

Для Сабирова это шестая победа в карьере при двух поражениях. Причем в профи он дебютировал 24 августа 2020 года, проведя за это время уже восемь поединков. Махамбетсайлов потерпел третье поражение в трех боях.

Напомним, вечер бокса проходит в Караганде. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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