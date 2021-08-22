Прямая трансляция вечера профи-бокса с дебютными боями чемпионов мира из Казахстана

Сегодня, 22 августа, в Караганде пройдет вечер бокса, на котором свои дебютные бои на профи-ринге проведут казахстанцы Кайрат Ералиев и Сабыржан Аккалыков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прямом эфире ивент покажет телеканал Qazsport, начало в 18:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Так, соперником Ералиева будет узбекский боксер Бахит Абдурахимов (10-14, 4 КО). Бой во втором легчайшем весе запланирован на четыре раунда.

Аккалыков также проведет четырехраундовый бой против другого представителя Узбекистана Шовката Халилова (7-4, 1 КО).

Напомним, в любительской карьере Ералиева становился чемпионом мира-2017. Также 30-летний казахстанец выигрывал бронзу ЧМ-2013, двух чемпионатов Азии (2015, 2017) и Азиатских игр (2014). В составе клуба "Астана Арланс" он становился чемпионов WSB.

Что касается Аккалыкова в любитедя, то он в этом году выиграл золото молодежного чемпионата мира.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!