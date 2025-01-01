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Футбол

Александр Кобахидзе

Грузия  Грузия
Возраст
38 лет
Действующий
Да
Дата рождения
11 февраля 1987
Команды
Грузия (U-16)
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Товарищеские матчи 2013

Команда
Грузия

Игры
1

Мин
90

Товарищеские матчи 2016

Команда
Грузия

Игры

Мин

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