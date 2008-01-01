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Футбол

Михаил Аубакиров (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Женис зщ 2
Место рождения
Астана
Дата рождения
11 января 1996 (27 лет)
Пол
мужской
Рост, см
174
Вес, кг
65
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Женис

6

290 8 (18)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Женис

11

1

831 3 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Женис

2

180
Кубок Казахстана по футболу 2015 Байтерек

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Байтерек

13

3

2

982 12 (13)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Байтерек

11

0+1

3

1

884 4 (4)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Кызылжар

3

1

196 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Кызылжар

17

0+1

3

1

1222 2 (10)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Шахтер-Булат

20

1+2

4

1

1541 11 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Шахтер-Булат

3

0+1

214 7 (7)
Вторая лига Казахстана 2021 Женис

20

2+0

3

1720 3 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Женис

1

90
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Женис

3

0+1

253
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Женис

24

1+3

5

1

1776 8 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Женис

3

270 2 (4)
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Женис

3

270 10 (15)

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