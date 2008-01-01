|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Женис
|
6
|
|
|
|
|290
|8 (18)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Женис
|
11
|
|
|
|
1
|831
|3 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Женис
|
2
|
|
|
|
|180
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Байтерек
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Байтерек
|
13
|
|
|
3
|
2
|982
|12 (13)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Байтерек
|
11
|
0+1
|
|
3
|
1
|884
|4 (4)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Кызылжар
|
3
|
|
|
1
|
|196
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кызылжар
|
17
|
0+1
|
|
3
|
1
|1222
|2 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Шахтер-Булат
|
20
|
1+2
|
|
4
|
1
|1541
|11 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Шахтер-Булат
|
3
|
0+1
|
|
|
|214
|7 (7)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Женис
|
20
|
2+0
|
|
3
|
|1720
|3 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Женис
|
1
|
|
|
|
|90
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Женис
|
3
|
0+1
|
|
|
|253
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Женис
|
24
|
1+3
|
|
5
|
1
|1776
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Женис
|
3
|
|
|
|
|270
|2 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Женис
|
3
|
|
|
|
|270
|10 (15)