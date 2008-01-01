Ахмат Бериков

|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Жетысу Б
|
6
|
|
|
1
|
|214
|5 (12)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Тобол-М
|
6
|
|
|
1
|
1
|344
|6 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|
|
|
|
|
|2 (10)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Тобол-М
|
5
|
|
|
2
|
1
|323
|2 (14)
|Товарищеские матчи 2016
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|45
|Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2016
|Казахстан (U-18)
|
3
|
|
|
|
|78
|3 (5)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Тобол-М
|
7
|
1+0
|
|
1
|
|336
|3 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Тобол-М
|
21
|
1+0
|
|
3
|
|1167
|3 (12)
|"Кубок Развития" Литва-2014 для юношеских сборных U-16
|Казахстан (U-16)
|
2
|
|
|
|
|66
|3 (4)
|Caspian Cup (U-17) 2013
|Казахстан (U-16)
|
4
|
|
|
|
|230