|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Астана
|16
|-67
|18
|Кубок Казахстана 2018/19
|Астана
|2
|-9
|Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Украина
|Кубок Евровызова 2016/17
|Украина
|1
|-5
|Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
|Украина
|1
|-5
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I
|Украина (U-20)
|1
|-5
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Челны (мол)
|1
|-8
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I
|Украина (U-20)
|1
|-3
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Челны (мол)
|Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В
|Украина (U-18)
|1
|-8
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим