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Футбол

Огбеньялу Адуле Чарити

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Нигерия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Дата рождения
7 ноября 1993 (26 лет)
Пол
женский
Рост, см
167
Вес, кг
53
Турнир Команда Позиция Игры Гол + Пас Пенальти
Лига Чемпионов 2016/17 среди женщин БИИК-Казыгурт нп

6

4+0

540 1 (4)
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016 БИИК-Казыгурт нп

15

18+0

1

1009 1 (5)
Кубок Казахстана 2016 среди женских команд БИИК-Казыгурт нп

2

2+0

+0/-1

118 1 (3)
Лига Чемпионов 2015/16 среди женщин БИИК-Казыгурт нп

2

143
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015 БИИК-Казыгурт нп

15

19+0

+0/-1

1

1144 1 (5)
Кубок Казахстана 2015 среди женских команд БИИК-Казыгурт нп

2

2+0

+1/-0

1

180 1 (3)
Лига Чемпионов 2014/15 среди женщин БИИК-Казыгурт нп

2

0+1

180
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2014 БИИК-Казыгурт нп

20

37+0

1506 1 (6)
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013 БИИК-Казыгурт нп

16

19+0

3

1162 1 (7)
Кубок Казахстана по футболу 2013 среди женских команд БИИК-Казыгурт нп

2

2+0

208

В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим

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