|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Лига Чемпионов 2016/17 среди женщин
|БИИК-Казыгурт
|нп
|
6
|
4+0
|
|
|
|540
|1 (4)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016
|БИИК-Казыгурт
|нп
|
15
|
18+0
|
|
1
|
|1009
|1 (5)
|Кубок Казахстана 2016 среди женских команд
|БИИК-Казыгурт
|нп
|
2
|
2+0
|
+0/-1
|
|
|118
|1 (3)
|Лига Чемпионов 2015/16 среди женщин
|БИИК-Казыгурт
|нп
|
2
|
|
|
|
|143
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015
|БИИК-Казыгурт
|нп
|
15
|
19+0
|
+0/-1
|
1
|
|1144
|1 (5)
|Кубок Казахстана 2015 среди женских команд
|БИИК-Казыгурт
|нп
|
2
|
2+0
|
+1/-0
|
1
|
|180
|1 (3)
|Лига Чемпионов 2014/15 среди женщин
|БИИК-Казыгурт
|нп
|
2
|
0+1
|
|
|
|180
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2014
|БИИК-Казыгурт
|нп
|
20
|
37+0
|
|
|
|1506
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013
|БИИК-Казыгурт
|нп
|
16
|
19+0
|
|
3
|
|1162
|1 (7)
|Кубок Казахстана по футболу 2013 среди женских команд
|БИИК-Казыгурт
|нп
|
2
|
2+0
|
|
|
|208
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим