|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2013
|Казахстан (U-19)
|
5
|
|
|
|
|396
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Ордабасы-М
|
20
|
|
|
1
|
|1184
|7 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Ордабасы-М
|
5
|
|
|
1
|
|405
|5 (6)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
1
|180
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Ордабасы-М
|
21
|
|
|
3
|
2
|1842
|3 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Ордабасы-М
|
10
|
|
|
|
1
|893
|5 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Ордабасы-М
|
19
|
|
|
4
|
|1372
|6 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Ордабасы-М
|
3
|
|
|
1
|
|266
|3 (6)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Ордабасы-М
|
23
|
|
|
5
|
|1964
|10 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Кыран
|
1
|
|
|
|
|90
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кыран
|
8
|
|
|
2
|
1
|600
|7 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Академия Онтустик
|
2
|
|
|
1
|
|122
|2 (3)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Академия Онтустик
|
32
|
9+0
|
+3/-1
|
8
|
2
|2787
|2 (21)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Академия Онтустик
|
3
|
|
|
2
|
|270
|1 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Академия Онтустик
|
24
|
0+2
|
+0/-1
|
8
|
1
|2136
|9 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|СДЮСШОР № 8 НС
|
12
|
0+1
|
|
2
|
|1043
|4 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Окжетпес
|
18
|
1+4
|
|
4
|
|1542
|4 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Окжетпес-М
|
1
|
|
|
|
|60
|11 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Окжетпес
|
2
|
|
|
|
|111
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2022
|Окжетпес-М
|
2
|
|
|
|
|180
|10 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Окжетпес
|
17
|
0+1
|
|
4
|
|1170
|1 (14)