Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Футбол

Аскат Эрмекуулы (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Окжетпес зщ 21
Место рождения
Бишкек
Дата рождения
18 июня 1995 (27 лет)
Пол
мужской
Рост, см
173
Вес, кг
69
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2013 Казахстан (U-19)

5

396
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Ордабасы-М

20

1

1184 7 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Ордабасы-М

5

1

405 5 (6)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

2

1

180
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Ордабасы-М

21

3

2

1842 3 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Ордабасы-М

10

1

893 5 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Ордабасы-М

19

4

1372 6 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Ордабасы-М

3

1

266 3 (6)
Вторая лига Казахстана 2016 Ордабасы-М

23

5

1964 10 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Кыран

1

90 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Кыран

8

2

1

600 7 (10)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Академия Онтустик

2

1

122 2 (3)
Вторая лига Казахстана 2018 Академия Онтустик

32

9+0

+3/-1

8

2

2787 2 (21)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Академия Онтустик

3

2

270 1 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Академия Онтустик

24

0+2

+0/-1

8

1

2136 9 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига СДЮСШОР № 8 НС

12

0+1

2

1043 4 (7)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Окжетпес

18

1+4

4

1542 4 (12)
Вторая лига Казахстана 2021 Окжетпес-М

1

60 11 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Окжетпес

2

111
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Окжетпес

1

90
Вторая лига Казахстана 2022 Окжетпес-М

2

180 10 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Окжетпес

17

0+1

4

1170 1 (14)

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus