|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Академия Онтустик
|
5
|
0+1
|
|
|
|450
|4 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Академия Онтустик
|
26
|
1+2
|
|
1
|
|2189
|9 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Академия Онтустик
|
3
|
0+1
|
|
|
|270
|1 (4)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Академия Онтустик
|
35
|
|
|
6
|
|3071
|2 (21)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Академия Онтустик
|
2
|
|
|
|
|180
|2 (3)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Ордабасы-М
|
23
|
|
|
1
|
1
|1879
|10 (16)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Ордабасы-М
|
19
|
|
|
3
|
|1637
|10 (14)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Ордабасы-М
|
3
|
|
|
1
|
|168
|3 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Ордабасы-М
|
15
|
|
|
2
|
|1056
|6 (12)
|Чемпионат Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|9
|4 (4)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Ордабасы-М
|
3
|
|
|
|
|212
|5 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Ордабасы-М
|
18
|
|
|
|
2
|606
|3 (12)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|
|
|180
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Ордабасы-М
|
8
|
|
|
|
|505
|5 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Ордабасы-М
|
14
|
|
|
|
|579
|7 (12)