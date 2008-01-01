Папа Амаду Ньянг

|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году
|Восток
|нп
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Восток
|нп
|
2
|
|
|
|
1
|94
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Восток
|нп
|
23
|
5+1
|
|
3
|
1
|1624
|5 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Восток-д
|нп
|
2
|
1+0
|
|
|
|116
|1 (12)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим