|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|penaltyy
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Акжайык
|
11
|
0+2
|
|
1
|
|346
|3 (7)
|Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2019
|Акжайык
|
2
|
|
|
|
|36
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Акжайык
|
15
|
|
|
2
|
|401
|3 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|45
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Кайрат-Жастар
|
16
|
|
|
2
|
|822
|8 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Кайрат
|
|
|
|
|
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|12
|5 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кайрат-Жастар
|
6
|
|
|
|
|385
|3 (10)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Байтерек
|
22
|
2+0
|
|
4
|
|1913
|4 (4)
|Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
4
|
|
|
|
|161
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|91
|Чемпионат Европы 2015/16 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
1
|
|225
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Байтерек
|
20
|
1+0
|
|
4
|
|1566
|12 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Байтерек
|
1
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|-90
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|-180
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|90
|Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2015
|Казахстан (U-18)
|
5
|
|
|
|
|362
|3 (3)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Тараз-М
|
2
|
|
|
|
|57
|2 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Тараз-М
|
20
|
4+0
|
|
|
|1392
|11 (12)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-18)
|
1
|
|
|
|
|Чемпионат Европы 2013/14 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
1
|
1
|180
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Тараз-М
|
5
|
1+0
|
|
|
|186
|3 (6)
|Международный юношеский (U-17) турнир "Развитие" 2013
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|270
|6-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2013
|Казахстан (U-17)
|
4
|
1+0
|
|
|
1
|340
|Международный юношеский (U-17) турнир "Делле Национи" 2013
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|270
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Тараз-М
|
1
|
|
|
|
|61
|10 (12)
|Товарищеские матчи 2013
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|270
|Футбол. Контрольные матчи 2013
|Казахстан (U-17)
|
4
|
1+0
|
|
|
|192