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Футбол

Максим Гладченко

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Акжайык пз 19
Место рождения
Тараз
Дата рождения
19 апреля 1997 (23 года)
Пол
мужской
Рост, см
180
Вес, кг
74
Турнир Команда Игры Гол + Пас penaltyy
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Акжайык

11

0+2

1

346 3 (7)
Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2019 Акжайык

2

36
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Акжайык

15

2

401 3 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Акжайык

1

45 3 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Кайрат-Жастар

16

2

822 8 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Кайрат

Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)

1

12 5 (6)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Кайрат-Жастар

6

385 3 (10)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

3

90
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Байтерек

22

2+0

4

1913 4 (4)
Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

4

161 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-21)

2

91
Чемпионат Европы 2015/16 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

1

225 4 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Байтерек

20

1+0

4

1566 12 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Байтерек

1

90
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-21)

2

-90
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-19)

1

-180
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-19)

1

90
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2015 Казахстан (U-18)

5

362 3 (3)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Тараз-М

2

57 2 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Тараз-М

20

4+0

1392 11 (12)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-18)

1

Чемпионат Европы 2013/14 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

2

1

1

180
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Тараз-М

5

1+0

186 3 (6)
Международный юношеский (U-17) турнир "Развитие" 2013 Казахстан (U-17)

3

270
6-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2013 Казахстан (U-17)

4

1+0

1

340
Международный юношеский (U-17) турнир "Делле Национи" 2013 Казахстан (U-17)

3

270
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Тараз-М

1

61 10 (12)
Товарищеские матчи 2013 Казахстан (U-17)

3

270
Футбол. Контрольные матчи 2013 Казахстан (U-17)

4

1+0

192
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