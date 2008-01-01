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Футбол

Алессио Аллегриа

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Италия Бельгия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Место рождения
Генк
Дата рождения
28 июля 1995 (24 года)
Пол
мужской
Рост, см
173
Вес, кг
71
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Кубок Казахстана по футболу 2017 Шахтер 1
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Шахтер 12 0+2 1
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2013 Бельгия (U-19) 1

В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим

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