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Рохер Мурильо

Колумбия  Колумбия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
24 года
Дата рождения
17 марта 2002
Команды
Елимай
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Лига конференций 2026/27

Команда
Елимай

Игры

Мин


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