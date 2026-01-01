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Искандер Гадеев

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
17 лет
Дата рождения
16 апреля 2009
Команды
Ансат Ак
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Вторая лига Казахстана 2026

Команда
Ансат Ак

Игры

Мин


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