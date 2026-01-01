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Дарко Додев

Северная Македония  Северная Македония  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
28 лет
Дата рождения
16 января 1998
Команды
Алтай УК
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Премьер-Лига Казахстана 2026

Команда
Алтай УК

Игры
1

Мин
15


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