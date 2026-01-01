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Даниэль Николич

Черногория  Черногория  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
22 года
Дата рождения
24 февраля 2004
Команды
Сутьеска
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные

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