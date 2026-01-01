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Самуэль Опэ

Нигерия  Нигерия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
27 лет
Дата рождения
25 декабря 1998
Команды
Иртыш
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Премьер-Лига Казахстана 2026

Команда
Иртыш

Игры

Мин


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