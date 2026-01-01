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Антонио Боршич

Хорватия  Хорватия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
30 лет
Дата рождения
19 сентября 1995
Команды
Тобол
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Премьер-Лига Казахстана 2026

Команда
Тобол

Игры
1

Мин
45


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