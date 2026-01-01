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Ахмед Касем

Ирак  Ирак  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
22 года
Дата рождения
12 июля 2003
Команды
Ирак
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2026

Команда
Ирак

Игры
1

Мин
18


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