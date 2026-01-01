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Диана Куанышкызы

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
16 лет
Дата рождения
9 сентября 2009
Команды
Каспий
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат Казахстана 2026. Женщины

Команда
Каспий

Игры
5

Мин
60


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