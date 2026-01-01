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Каусар Мурат

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
16 лет
Дата рождения
25 февраля 2010
Команды
Каспий
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат Казахстана 2026. Женщины

Команда
Каспий

Игры
3

Мин
57


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