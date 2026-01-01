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Юлдузхан Музрапова

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
16 лет
Дата рождения
30 августа 2009
Команды
Ордабасы
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат Казахстана 2026. Женщины

Команда
Ордабасы

Игры
7

Гол + Пас
1+0

Мин
183


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