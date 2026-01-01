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Анна Хропатая

Латвия  Латвия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
21 год
Дата рождения
12 мая 2005
Команды
Актобе
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат Казахстана 2026. Женщины

Команда
Актобе

Игры
7

Гол + Пас
1+0

Мин
208


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