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Джейден Адамс

ЮАР  ЮАР  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
25 лет
Дата рождения
5 мая 2001
Команды
ЮАР
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Чемпионат мира 2026

Команда
ЮАР

Игры
3

Мин
118


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