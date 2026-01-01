Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Футбол

Брандо Бейли-Джозеф

Англия  Англия
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
2 октября 2008
Команды
Арсенал
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Лига чемпионов 2025/26

Команда
Арсенал

Игры

Мин

