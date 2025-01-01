Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Стелио Суланяку

Греция  Греция Албания  Албания
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
11 июня 2007
Команды
Олимпиакос (U-19)
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
