Ишаг Холалем

Дания  Дания
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
23 марта 2009
Команды
Копенгаген (U-19)
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Юношеская лига УЕФА 2025/26

Команда
Копенгаген (U-19)

Игры

Мин

