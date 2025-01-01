Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Абдул Дарами

Дания  Дания Сьерра-Леоне  Сьерра-Леоне
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
31 мая 2008
Команды
Копенгаген
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
