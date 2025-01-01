Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Рене Йоэнсен

Фарерские острова  Фарерские острова
Возраст
32 года
Действующий
Да
Дата рождения
8 февраля 1993
Команды
Фарерские острова
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Товарищеские матчи 2025

Команда
Фарерские острова

Игры
1

Мин
2

Реклама

Живи спортом!