Футбол

Гуннар Ванхамар

Фарерские острова  Фарерские острова
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 марта 1995
Команды
Фарерские острова
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Товарищеские матчи 2025

Команда
Фарерские острова

Игры
1

Мин
90

