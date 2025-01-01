Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Индржих Трпишовски

Чехия  Чехия
Возраст
49 лет
Действующий
Да
Дата рождения
27 февраля 1976
Команды
Славия П
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
