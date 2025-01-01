Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Давид Луис

Бразилия  Бразилия
Возраст
38 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 апреля 1987
Команды
Пафос
Вид спорта
Футбол
Рост, см
188
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
84
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

