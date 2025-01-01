Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг

Франция  Франция Габон  Габон
Возраст
36 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 июня 1989
Команды
Марсель Олимпик
Вид спорта
Футбол
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
74
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!