Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Дани Гарсия

Испания  Испания
Возраст
35 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 мая 1990
Команды
Олимпиакос
Вид спорта
Футбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!